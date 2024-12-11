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Фотоловушка поймала росомаху в Выборгском районе Ленобласти
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Фотоловушка поймала росомаху в Выборгском районе Ленобласти

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Специалисты подчеркивают, что наблюдение за редкими животными и птицами — дело непростое, но увлекательное.

В Выборгском районе Ленинградской области фотоловушка зафиксировала редкое животное — росомаху. Съемка произошла во вторник, 4 февраля.

Комитет по животному миру Ленинградской области разместил фотографии в своем сообществе "ВКонтакте" в среду, 5 февраля. Специалисты подчеркивают, что наблюдение за редкими животными и птицами — дело непростое, но увлекательное. В этом процессе важную роль играют фотоловушки и помощь энтузиастов-натуралистов.

Росомаха входит в список пяти хищников, внесённых в Красную книгу Ленинградской области. Кроме неё, под охраной находятся балтийская и ладожская кольчатые нерпы, балтийский серый тюлень и северная европейская норка.

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом заметили черного воробья.

Фото: Комитет по животному миру Ленобласти

Теги: комитет по животному миру, ленобласть
Категории: Лента новостей,

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