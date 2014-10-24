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На Авиационной улице пьяный водитель сбил 17-летнего мальчика на велосипеде
Сегодня, 11:26
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На Авиационной улице пьяный водитель сбил 17-летнего мальчика на велосипеде

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Школьник попал в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне, 21 мая, на Авиационной улице произошло ДТП с участием юного велосипедиста. Подростка сбил выпивший водитель на Chevrolet Lacetti. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 18:28 у дома 44. Ребенок попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. 

Известно, что за рулем машины находился 42-летний горожанин. Он совершил наезд на 17-летнего мальчика в в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Стрельне девушка на BMW сбила прохожих.

Фото: Pexels

Теги: авария с ребенком, авиационная улица, пьяный водитель, сбил велосипедиста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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