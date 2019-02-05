В Стрельне девушка на BMW сбила прохожих

В ДТП погибла 72-летняя женщина.

Накануне, 21 мая, в Стрельне произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома № 49 по Волхонскому шоссе автоледи на BMW X1 при выезде со второстепенной дороги выехала на пешеходную часть и сбила прохожих. В результате случившегося от полученных травм скончалась 72-летняя пенсионерка. В больницу с серьезными телесными повреждениями попали двое мужчин и 17-летний подросток.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте сотрудники ДПС остановили машину, в которой ехали пьяные петербуржцы.

Фото: Pexels