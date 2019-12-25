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На Комендантском проспекте сотрудники ДПС остановили машину, в которой ехали пьяные петербуржцы
Сегодня, 12:18
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На Комендантском проспекте сотрудники ДПС остановили машину, в которой ехали пьяные петербуржцы

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Водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Приморском районе Петербурга накануне, 20 мая, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился выпивший водитель. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор"  в соцсети "ВКонтакте".

Автомобиль остановили, чтобы сделать владельцу машины замечание: мужчина мчался без ремня безопасности. Однако заглянув в салон, представители ДПС почувствовали запах алкоголя. 30-летний злоумышленник надул 0,816 мг/л. Водительское удостоверение мужчина найти не смог. 

Дорожные полицейские выяснили, что водитель является "коллекционером" административных протоколов за нарушение ПДД. Хулигана доставили в участок. Пассажирам пришлось идти пешком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Сети появилось видео смертельного утреннего ДТП на КАД.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

 

 

Теги: гибдд, дорожный инспектор, дпс, комендантский проспект, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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