На Комендантском проспекте сотрудники ДПС остановили машину, в которой ехали пьяные петербуржцы

В Приморском районе Петербурга накануне, 20 мая, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился выпивший водитель. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".
Автомобиль остановили, чтобы сделать владельцу машины замечание: мужчина мчался без ремня безопасности. Однако заглянув в салон, представители ДПС почувствовали запах алкоголя. 30-летний злоумышленник надул 0,816 мг/л. Водительское удостоверение мужчина найти не смог.
Дорожные полицейские выяснили, что водитель является "коллекционером" административных протоколов за нарушение ПДД. Хулигана доставили в участок. Пассажирам пришлось идти пешком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в Сети появилось видео смертельного утреннего ДТП на КАД.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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