В Сети появилось видео смертельного утреннего ДТП на КАД

После столкновения одна из машин задымилась. Сейчас ее тушат пожарные.

Сегодня, 21 мая, на внешнем кольце КАД после Шафировского проспекта произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На место случившегося прибыли спасатели и сотрудники "скорой помощи". Их можно увидеть на видео, которое записали свидетели трагедии.

Как указали комментаторы, при столкновении пострадала девушка, ее доставили в реанимацию. Кроме того, рядом с разбитой машиной лежал труп.

Участниками аварии стали два автомобиля, один из них относится к сервису такси. Отметим, что после столкновения одна из машин задымилась. Сейчас ее тушат пожарные. Подробности уточняются.

Кроме того, на данном участке КАД образовался "затор". Водители попали в пробку.

Ранее на Piter.tv: из СПбГАСУ эвакуировали сотрудников и студентов.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург