В СПбГАСУ эвакуируют сотрудников и студентов

Комментаторы в сети рассказали об анонимных сообщениях о минировании.

Сегодня, 20 мая, студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета эвакуировали. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Свидетели случившегося опубликовали в Сети видео, на котором можно слышать информацию с требованием срочно покинуть помещение. Пользователи отметили, что по кадрам сложно понять, что происходит в университете. Один из комментаторов паблика написал, что здание пришлось покинуть из-за сообщения о минировании. Подробности уточняются.

Позвонили, сказали заминировано. А кого снимать? Все уже убежали. Мы работники столовой, последними уходим. Наталья Григорьева, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv: в СПбГУ утро 16 мая началось с эвакуации из-за анонимных сообщений.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург