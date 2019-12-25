  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В СПбГУ утро 16 мая началось с эвакуации из-за анонимных сообщений
Сегодня, 12:25
120
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В СПбГУ утро 16 мая началось с эвакуации из-за анонимных сообщений

0 0

Информация о минировании поступила в 11:30.

Здание Двенадцати коллегий, в котором располагается администрация СПбГУ, эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании. На Университетскую набережную, 7-9, прибыли экстренные службы и полиция.

Информация о минировании поступила в 11:30. Сразу после получения писем от злоумышленников началась эвакуация сотрудников и студентов.

Напомним, что в пятницу, 13 мая, уже проводилась эвакуация СПбГУ. Тогда правоохранители не нашли на территории объекта ничего опасного.

Ранее на Piter.tv: хулиганы "заминировали" Эрмитаж и торговые центры Петербурга в День Победы.

Фото: Piter.tv

Теги: лжеминеры, минирование, полиция, спасатели, спбгу, эвакуация, экстренные службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии