В СПбГУ утро 16 мая началось с эвакуации из-за анонимных сообщений

Информация о минировании поступила в 11:30.

Здание Двенадцати коллегий, в котором располагается администрация СПбГУ, эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании. На Университетскую набережную, 7-9, прибыли экстренные службы и полиция.

Информация о минировании поступила в 11:30. Сразу после получения писем от злоумышленников началась эвакуация сотрудников и студентов.

Напомним, что в пятницу, 13 мая, уже проводилась эвакуация СПбГУ. Тогда правоохранители не нашли на территории объекта ничего опасного.

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Фото: Piter.tv