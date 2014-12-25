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Хулиганы "заминировали" Эрмитаж и торговые центры Петербурга в День Победы
Сегодня, 11:01
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Хулиганы "заминировали" Эрмитаж и торговые центры Петербурга в День Победы

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Эвакуацию посетителей силовики проводить не стали. 

Лжеминеры "атаковали" Эрмитаж, торговые центры "Галерея" и "Сити Молл", станции петербургского метро и местную компанию-автодилера. По информации Piter.tv, напугать местных жителей хулиганы решили в День Победы, 9 мая.

Полицейским пришлось осмотреть 72 вестибюля городской подземки, проверить музей и магазины Северной столицы. Ничего опасного правоохранители там не нашли. Эвакуацию посетителей силовики проводить не стали. 

Провокаторы могут стать фигурантами уголовного дела. На данный момент устанавливается личность "шутников".

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали четырех активисток, которые хотели сорвать Парад Победы в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: день победы, заминировали эрмитаж, лжеминеры, торговые центры спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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