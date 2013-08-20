Полицейские задержали четырех активисток, которые хотели сорвать Парад Победы в Петербурге

В ближайшее время станет известно, какое наказание они получат.

Накануне, 7 мая, сотрудники полиции задержали четырех активисток, которые подозреваются в проведении антироссийской деятельности по заданию спецслужб недружественного государства. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

По предварительным данным силовиков, в День Победы девушки хотели устроить в центре Петербурга несколько провокационных акций и сорвать торжество. Сотрудники правоохранительных органов после сообщения об акте терроризма провели обыски и задержания.

Известно, что петербурженок уже допросили. В ближайшее время станет известно, какое наказание они получат. Кроме того, силовики изъяли у подозреваемых гаджеты. Сейчас специалисты изучают материалы, которые хранились на цифровых носителях владелиц.

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Фото: Piter.tv