На трассе Гатчина - Вырица столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль

Нескольких человек госпитализировали после ДТП под Гатчиной.

7 июля около семи часов утра на трассе Гатчина-Вырица, рядом с поворотом на Красницы, произошло ДТП с участием двух автомобилей: легковой Kia и микроавтобуса Ford. В лобовом столкновении наиболее серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, - она же, по предварительным данным, и спровоцировала аварию, выехав на встречную полосу. Женщина была госпитализирована с серьезными травмами.

В больницу были доставлены и пассажиры микроавтобуса с травмами легкой и средней степени тяжести.

Ранее автомобиль каршеринга протаранил Ford на перекрестке Бронницкой и Клинского.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург