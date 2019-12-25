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На трассе Гатчина - Вырица столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль
Сегодня, 18:52
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На трассе Гатчина - Вырица столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль

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Нескольких человек госпитализировали после ДТП под Гатчиной.

7 июля около семи часов утра на трассе Гатчина-Вырица, рядом с поворотом на Красницы, произошло ДТП с участием двух автомобилей: легковой Kia и микроавтобуса Ford. В лобовом столкновении наиболее серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, - она же, по предварительным данным, и спровоцировала аварию, выехав на встречную полосу. Женщина была госпитализирована с серьезными травмами. 

В больницу были доставлены и пассажиры микроавтобуса с травмами легкой и средней степени тяжести. 

Ранее автомобиль каршеринга протаранил Ford на перекрестке Бронницкой и Клинского. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург

Теги: аварии в ленобласти, авария под гатчиной, вырица, дтп и чп, микроавтобус врезался в легковушку
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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