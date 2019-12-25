В Ленобласти отмечены случаи птичьего гриппа и африканской чумы свиней у диких кабанов

Комитет по животному миру Ленобласти оценил обстановку с вирусными болезнями диких животных как напряженную.

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области сообщил о ситуации с распространением на территории региона африканской чумы свиней и птичьего гриппа. В первом случае до сих пор существует угроза заражения животных, несмотря на успешную борьбу с болезнью, во втором случае обстановка оценивается как напряженная.

Случаи заражения кабанов африканской чумой свиней выявлены, по словам сотрудников ведомства, на границе с Эстонией. Мигририрующие из Эстонии кабаны могут принести инфекцию и на земли Ленинградской области, в связи с чем охотникам необходимо быть крайне бдительными и осторожными. Сдача проб на африканскую чуму свиней от добытых кабанов в ветеринарные лаборатории является обязательной, об обнаружении павших кабанов необходимо срочно сообщать в ветеринарные службы. АЧС - инфекционное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней, вакцины от него пока не существует и возможно только уничтожение животных для борьбы с распространением инфекции. Для человека вирус АЧС опасности не представляет, но вирус постоянно меняется, поэтому вероятность передачи заболевания от животного к человеку сохраняется.

Грипп птиц, в отличие от АЧС, может передаваться человеку даже при контактах с оперением птицы, а сложность контролирования и наблюдения за миграциями птиц делает ситуацию с птичьим гриппом напряженной. Перед началом осенней охоты на пернатых охотникам напомнили о мерах безопасности при обработке добытой птицы, и настоятельно советовали оперативно извещать ветеринаров об обнаружении павшей птицы.

В Ленинградской области из-за жаркой погоды лоси начали чаще выходить на дороги.

Фото: Pixabay и Комитет по животному миру Ленинградской области в соцсети ВКонтакте