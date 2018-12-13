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Иномарка сбила выходившего из трамвая 15-летнего петербуржца
Сегодня, 10:45
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Lolita.Dubovik98

Иномарка сбила выходившего из трамвая 15-летнего петербуржца

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ДТП произошло на углу проспекта Науки и улицы Обручевых.

Вечером субботы 25 мая на углу проспекта Науки и улицы Обручевых водитель автомобиля Chevrolet Lanos сбил выходившего из трамвая подростка 2004 года рождения. По данным отдела пропаганды УГИБДД, удар был такой силы, что у машины вмято лобовое стекло, крыша и крен на левый бок.Подросток находится в больнице. Его состояние расценивается как крайне тяжелое. По делу проходит проверка, устанавливаются подробности происшедшего.

Напомним, что ночью с субботы на воскресенье 26 мая на КАДе произошло ДТП.

Фото: ДТП и ЧП Петербурга

 

Теги: дтп и чп в петербурге, новости спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:08

Это стало нормой,когда трамвай уже открыл двери, а водители все стремятся проскочить, давя на   газ! Родители ребёнка должны добиться наказания этого "водителя"!

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