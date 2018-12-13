Иномарка сбила выходившего из трамвая 15-летнего петербуржца

ДТП произошло на углу проспекта Науки и улицы Обручевых.

Вечером субботы 25 мая на углу проспекта Науки и улицы Обручевых водитель автомобиля Chevrolet Lanos сбил выходившего из трамвая подростка 2004 года рождения. По данным отдела пропаганды УГИБДД, удар был такой силы, что у машины вмято лобовое стекло, крыша и крен на левый бок. Подросток находится в больнице. Его состояние расценивается как крайне тяжелое. По делу проходит проверка, устанавливаются подробности происшедшего.

Напомним, что ночью с субботы на воскресенье 26 мая на КАДе произошло ДТП.

Фото: ДТП и ЧП Петербурга