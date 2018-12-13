На КАДе столкнулись фура и иномарка: есть погибшие

Скончался 19-тилетний петербуржец, находившийся в автомобиле.

В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, на Кольцевой Автомобильной дороге Московского района произошло смертельное ДТП. По предварительным данным очевидцев, водитель фуры 1959 года рождения выбрал неправильную скорость и дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем марки Hyundai Solaris. За рулём иномарки был юноша 2000 года рождения, он скончался на месте. Водитель фуры получил травмы средней тяжести.

Подробности дела уточняются.

Фото: ДТП и ЧП Петербурга