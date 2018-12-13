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На КАДе столкнулись фура и иномарка: есть погибшие
Сегодня, 10:30
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Lolita.Dubovik98

На КАДе столкнулись фура и иномарка: есть погибшие

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Скончался 19-тилетний петербуржец, находившийся в автомобиле.

В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, на Кольцевой Автомобильной дороге Московского района произошло смертельное ДТП. По предварительным данным очевидцев, водитель фуры 1959 года рождения выбрал неправильную скорость и дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем марки Hyundai Solaris. За рулём иномарки был юноша 2000 года рождения, он скончался на месте. Водитель фуры получил травмы средней тяжести. 

Подробности дела уточняются. 

Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Теги: авария спб дтп, новости происшествия спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 12:16

Достали фуры в левом ряду!!! Сажать водятла как за убийство причём преднамеренное т.к нарушил правила движения

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:49

а ученики в Лёвом ряду не достали??!!

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