За сутки в Петербурге угнали 9 иномарок

Общий ущерб составил 13 миллионов рублей.

За последние сутки в Санкт-Петербурге и области произошло 9 соучаев угона транспорта. Больше всего пострадали автомобилисты из Выборгского района. Там похитили сразу 3 иномарки. По данным пресс-службы главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, также пострадали из водители из Гатчинского, Всеволожского, Киришеского, Кировского районов. В Красносельском районе похитили 2 авто общей стоимостью 3,4 миллиона рублей.

По всем происшествиям начались расследования по статье "Кража". Полиция ущет возможных подозреваемых.

Напомним, что неделю назад в Петербурге похитили три дорогостоящих иномарки

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