В Петербурге у спецназовца угнали иномарку

Потерпевший оценил ущерб почти на 1 млн рублей.

В минувший понедельник в Санкт-Петербурге у бойца спецназа городского УФСИН угнали личный автомобиль. По информации АН "Оперативное прикрытие", служащий оставил машину около дома на ночь, а утром авто на месте не оказалось.

Известно, что 31-летний потерпевший является оперуполномоченным отряда "Тайфун". Он припарковал иномарку Kia Sorrento на Русановской улице. Когда транспортное средство пропало, мужчина обратился в полицию и заявил, что угнанная собственность 2012 года выпуска оценивается в 900 тыс. рублей.

Служащий добавил, что у машины на заднем стекле авто есть наклейка в виде флага России и изображение спецназовца. Полиция разыскивает угонщиков. Выясняются подробности случившегося.

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