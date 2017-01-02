В Красном Селе пьяные подростки угнали и разбили автомобиль

В соцсетях опубликовано видео с моментом угона автомобиля.

Вечером 26 декабря в Красном селе подростки угнали иномарку и разбили ее.

В паблике "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" сообщается, что поздно вечером мужчина припарковал у дома автомобиль "Нексия", машину не закрыл, а ключи второпях оставил на сидении автомобиля. Скучающие подростки увидели ключи и решили воспользоваться таким шансом. Улучив момент, один из них перегнал авто на стоянку перед ТЦ, куда подошли приятели.

Подростки обследовали автомобиль, а потом поехали кататься. На улице Свободы водитель не справился с управлением и протаранил припаркованный автомобиль "Форд". При столкновении сильно пострадала "Нексия", а водитель разбил голову об лобовое стекло. После ДТП парень хотел скрыться, но его задержали.

На место ДТП оперативно приехали сотрудники 9-го отдела полиции, врачи скорой помощи, а также инспекторы ГИБДД. Горе-водителя отправили в отделение. По словам очевидцев, он был в сильном алкогольном опьянении.

Фото и видео: ВК, Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"