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"Замерзшую" на проспекте Солидарности женщину задушил ее сожитель
Сегодня, 7:56
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lesjasap
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"Замерзшую" на проспекте Солидарности женщину задушил ее сожитель

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Сотрудники СК нашли предполагаемого убийцу"замерзшей "женщины с проспекта Солидарности.

Появились подробности о погибшей “замерзшей” женщине в Невском районе. Напомним, что мертвое тело обнаружили 4 марта по проспекту Солидарности. 

Следствие выяснило, почему петербурженка находилась в полураздетом виде на улице города. Представители закона подозревают сожителя жертвы в незапланированном убийстве, а после - выносе трупа, чтобы скрыть следы преступления.

По предварительной версии правоохранительных органов, “разделался” с сожительницей ее любовник. Мужчина задушил 27-летнюю женщину во время пьяной ссоры.  Поняв, что натворил, злоумышленник оставил тело около парадной дома без обуви и верхней одежды. Личные вещи убитой он выкинул в мусорный контейнер. 

В настоящее время решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения 30-летнему гражданину. Его взяли под стражу.
 

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Теги: замерзшая девушка , проспект солидарности , убийство , удушение
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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