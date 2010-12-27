"Замерзшую" на проспекте Солидарности женщину задушил ее сожитель

Сотрудники СК нашли предполагаемого убийцу"замерзшей "женщины с проспекта Солидарности.

Появились подробности о погибшей “замерзшей” женщине в Невском районе. Напомним, что мертвое тело обнаружили 4 марта по проспекту Солидарности.

Следствие выяснило, почему петербурженка находилась в полураздетом виде на улице города. Представители закона подозревают сожителя жертвы в незапланированном убийстве, а после - выносе трупа, чтобы скрыть следы преступления.

По предварительной версии правоохранительных органов, “разделался” с сожительницей ее любовник. Мужчина задушил 27-летнюю женщину во время пьяной ссоры. Поняв, что натворил, злоумышленник оставил тело около парадной дома без обуви и верхней одежды. Личные вещи убитой он выкинул в мусорный контейнер.

В настоящее время решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения 30-летнему гражданину. Его взяли под стражу.

