В Невском районе нашли тело замершей до смерти девушки

Погибшая лежала около подъезда без обуви и куртки.

В Санкт-Петербурге полиция расследует загадочную гибель молодой девушки, тело которой обнаружили 4 марта прохожие в Невском районе Санкт-Петербурга.

Известно, что в полицию о случившемся сообщили примерно в девять часов утра. Жители дома по проспекту Солидарности обратили внимание на неподвижно лежащую девушку в очень легкой для петербургской весны одежде. Правоохранительные органы не обнаружили на теле умершей следов насильственной смерти.

В органах устанавливают, по какой причине 27-летняя жительница Колпино покинула квартиру в футболке, джинсах и носках.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в "Автово" "кайфоманы" наелись противоэпилептического препарата, но в результате загремели в больницу.