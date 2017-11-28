В "Автово" "кайфоманы" наелись противоэпилептического препарата, но в результате загремели в больницу

В "Автово" школьники пытались достичь состояния опьянения путем поедания лекарств.

В Кировском районе подросток “угостил” одноклассницу противоэпилептическими препаратами, чтобы там получила “кайф”. В результате школьницу пришлось госпитализировать. У девочки выявили отравление лекарством.

Машина скорой помощи забрала 16-летнюю пострадавшую в половину десятого вечера 4 марта из квартиры по проспекту Стачек. Сейчас врачи оценивают состояние пациентки как средней тяжести. Школьница находится в пятой детской городской больнице имени Филатова. Выяснилось, что причиной отравления стал финлепсин.

Юная петербурженка рассказала, что приняла таблетки по совету знакомого: одноклассник пообещал, что так она достигнет состояние опьянения. Немногим раньше в больницу с Новоизмайловского проспекта также был доставлен 15-летний ученик. У него диагностировали отравление эти же медицинским средством. Однако, юноша находится в более тяжелом состоянии.

В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.

