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В "Автово" "кайфоманы" наелись противоэпилептического препарата, но в результате загремели в больницу
Сегодня, 10:11
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lesjasap
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В "Автово" "кайфоманы" наелись противоэпилептического препарата, но в результате загремели в больницу

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В "Автово" школьники пытались достичь состояния опьянения путем поедания лекарств.

В Кировском районе подросток “угостил” одноклассницу противоэпилептическими препаратами, чтобы там получила “кайф”. В результате  школьницу пришлось госпитализировать. У девочки выявили отравление лекарством. 

Машина скорой помощи забрала 16-летнюю пострадавшую в половину десятого вечера 4 марта из квартиры по проспекту Стачек. Сейчас врачи оценивают состояние пациентки как средней тяжести. Школьница находится в пятой детской городской больнице имени Филатова. Выяснилось, что причиной отравления стал финлепсин.

Юная петербурженка рассказала, что приняла таблетки по совету знакомого: одноклассник пообещал, что так она достигнет состояние опьянения. Немногим раньше в больницу с Новоизмайловского проспекта также был доставлен 15-летний ученик. У него диагностировали отравление эти же медицинским средством. Однако, юноша находится в более тяжелом состоянии. 

В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты. 
 

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Теги: автово , кайф , лекарство , одноклассник
Категории: Новости СПб Происшествия

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