По факту убийства девушки в Невском районе возбудили уголовное дело

Погибшую задушил ее молодой человек.

В Петербурге задержан 31-летний гражданин, который подозревается следствием в убийстве своей 27-летней сожительницы, сообщает городское ГСУ СК РФ.

Сегодня стало известно, что жители дома по проспекту Солидарности обратили внимание на лежащую на земле девушку. Об этом в полицию сообщили в 9 утра. Позже выяснилось, что мужчина 1987 года рождения задушил свою сожительницу, после чего вынес её тело на улицу.

По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального Главного следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Сергей Капитонов.

В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержан 30-летний мужчина. По версии следствия, подозреваемый 4 марта в квартире одного из домов на проспекте Солидарности в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, задушил свою 27-летнюю сожительницу. С целью сокрытия убийства злоумышленник вынес тело женщины на улицу, а ее верхнюю одежду и личные вещи выбросил в мусорный контейнер. Рассказал Капитонов корреспонденту 78.ru

На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.