На Московском проспекте мужчина стал жертвой автоугонщиков

Преступники избили владельца иномарки.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 29 мая в полицию поступил звонок от мужчины 1958 года рождения. Он заявил, что у д. 200 по Московскому пр., неизвестные избили его, забрали документы, банковские карты, ключи от автомобиля стоимостью 200 000 рублей, после чего уехали на угнанной машине.

Потерпевший госпитализирован в городскую больницу в состоянии средней тяжести.

Установлено, что иномарка в последний раз была замечена на Пулковском шоссе недалеко от пл. Победы. Полиция разыскивает преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге полицейские задержали злоумышленника после очередной попытки угона авто.

Фото: Pixabay