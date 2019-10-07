Дочь похитила у пожилого отца иномарку с улицы Маршала Новикова

Она тайно взяла ключи от машины у пенсионера.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 июня в полицию поступило известие об угоне автомобиля "Фольксваген Поло" от дома 3 по ул. Маршала Новикова. Иномарка принадлежала мужчине 1947 года рождения.

18 июня у дома 104 по ул. Савушкина сотрудники ГИБДДД остановили машину. За рулём находился мужчина, а на пассажирском кресле сидела дочь пенсионера. Установлено, что она тайно взяла ключи от машины у отца, после чего уехала. Автомобиль возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге полиция оперативно задержала автоугонщика.

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