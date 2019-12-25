В Петербурге полиция оперативно задержала автоугонщика

Дело было раскрыто за сутки.

Угон автомобиля на Васильевском острове в Петербурге удалось раскрыть "по горячим следам". В четверг, 11 июня, в полицию обратился 40-летний житель района, который обнаружил пропажу своего автомобиля у дома по набережной реки Смоленки.

Стоимость автомобиля "Мерседес" оценивалась в 630 тысяч рублей. Вечером этого же дня на Магнитогорской улице по подозрению в совершении данного преступления был задержан 27-летний мужчина, который указал местонахождение пропавшего автомобиля. Иномарку нашли в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти.

По факту происшествия возбужденно уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража), подозреваемого задержали.

Ранее мы сообщали о том, что Полиция задержала похитителя продуктов с Тихорецкого проспекта. Сумма ущерба составила 3600 рублей.

Фото: Piter.tv