Полиция задержала похитителя продуктов с Тихорецкого проспекта

Сумма ущерба составила 3600 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, полиция в Петербурге задержала преступника, ограбившего мужчину.

Ещё 10 июня в полицию обратился безработный 1963 года рождения. Он заявил, что малознакомый по имени "Александр" напал на него и ограбил. Преступник, применив физическую силу, отобрал пакет с продуктами и 600 рублей.

Сумма ущерба составила 3600 рублей. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 1994 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что петербуржцев призвали нюхать продукты перед покупкой.

Фото: Piter.tv