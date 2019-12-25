Петербуржцев призвали нюхать продукты перед покупкой

При этом отсутствие плохого запаха не всегда является гарантией качества.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу призвали горожан нюхать продукты перед покупкой в магазине. При этом отсутствие плохого запаха не всегда является гарантией качества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Если запах появился, то продукт уже точно начал портиться. Специалисты напомнили, что у срока годности есть небольшой запас прочности, поэтому каждый продукт может храниться чуть дольше, чем указано на упаковке. Однако нельзя забывать об условиях хранения. Интересно, что у скоропортящихся продуктов коэффициент запаса чуть больше, чем у товаров длительного хранения.

Ранее петербуржцам рассказали, какие пищевые добавки допустимы в мороженом.

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