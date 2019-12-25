Петербуржцам рассказали, какие пищевые добавки допустимы в мороженом

Молочным считается мороженое, в составе которого не более 7,5% молочного жира.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как выбрать вкусное и качественное мороженое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь стоит обращать внимание на состав товара. Молочным считается мороженое с массовой долей молочного жира не более 7,5%. В сливочном содержится 8-11,5% жира, в пломбире – не менее 12% жира. Вес порции должен быть указан в граммах.

В составе мороженого допустимо использование натуральных стабилизаторов и загустителей, таких как Е401, Е410, Е412, Е415, Е417, Е440 и некоторых других.

Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. Вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться. Также товар должен сохранять свою первоначальную форму.

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