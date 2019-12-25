Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни

Кожица здоровой и спелой ягоды должна быть чистой, без трещин и вмятин, отражать блеск.

Представители Роспотребнадзора рассказали, как выбрать спелую и вкусную черешню. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

В первую очередь, по словам специалистов, необходимо обращать внимание на внешний вид ягоды. Кожица здоровой и спелой черешни должна быть чистой, без трещин и вмятин, отражать блеск. Мякоть у такой ягоды плотная и упругая, плодоножка имеет зеленый цвет (ни в коем случае не коричневый).

Покупать черешню стоит в крупных торговых точках, у которых обычно есть лаборатории по контролю качества овощей и фруктов. При необходимости у продавца можно спросить документы на товар и узнать информацию об условиях выращивания.

Все ягоды перед употреблением нужно тщательно промыть. Для этого их стоит насыпать в дуршлаг и промыть под проточной водой, убрав мусор. При этом в ведомстве заявили о бесполезности использования кипятка или мыла.

Черешня хранится в холодильнике до десяти дней. Лучше ее не отделять от черешков и не хранить на одной полке с яблоками и бананами.

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Фото: pixabay.com, rospotrebnadzor.ru