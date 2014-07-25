Банда похитила не менее четырех иномарок.

В Твери полиция задержала угонщиков автомобилей марки Ford Focus. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемых в участии в преступной группировки. Предположительно, членами банды по хищению транспортных средств стал житель Тверской области 1974 года рождения и житель Подмосковья 1976 года рождения.

Мужчина задержаны полицией по Ржевской улице. Их взяли с поличным после кражи иномарки "Форд Фокус". По данным МВД РФ, ущерб от действий злоумышленников составил 500 тысяч рублей. Транспортное средство принадлежало 27-летнему потерпевшему. На момент совершения преступления он был в командировке, поэтому узнал о краже автомобиля от полиции.

У фигурантов расследования оперативники изъяли специальное оборудование для несанкционированного открытия дверей, а также смарт-ключ для запуска двигателя, мобильные устройства, подложные госзнаки. В результате оперативных действий найдены еще три "Форд Фокуса". Ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас предполагаемые злоумышленники задержаны.

Полиция ищет двух налетчиков, ограбивших аптеку на Новочеркасском проспекте.

Фото и видео: официальный сайт МВД России