Полиция ищет двух налетчиков, ограбивших аптеку на Новочеркасском проспекте

Инцидент произошел в около 19:20.

Полиция ищет двух налетчиков, ограбивших аптеку "Виту" на Новочеркасском проспекте. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в около 19:20. В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как неизвестный в маске зашел в аптеку, подошел к кассе, после чего потребовал передать ему деньги, угрожая пистолетом. Кассир отдала злоумышленнику около 8 тысяч рублей. После чего он ушел вместе со своим сообщником, который ожидал на улице.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов напали на букмекерскую контору.

Видео: Piter.tv