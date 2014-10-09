Полиция ищет двух налетчиков, ограбивших аптеку на Новочеркасском проспекте

Полиция ищет двух налетчиков, ограбивших аптеку "Виту" на Новочеркасском проспекте. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Инцидент произошел в около 19:20. В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как неизвестный в маске зашел в аптеку, подошел к кассе, после чего потребовал передать ему деньги, угрожая пистолетом. Кассир отдала злоумышленнику около 8 тысяч рублей. После чего он ушел вместе со своим сообщником, который ожидал на улице.
Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов напали на букмекерскую контору.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.