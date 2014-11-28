На проспекте Ветеранов напали на букмекерскую контору

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Накануне днем в полицию поступило сообщение о разбойном нападении в офисе букмекерской конторы на проспекте Ветеранов 50к2. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что около 15:40 неизвестный в маске вошел в помещение букмекерской конторы, где находилась только 26-летняя операционистка. Злоумышленник показал предмет, похожий на гранату, и передал записку, в которой было написано "Тихо достань деньги из сейфа или будет бум".

Девушка передала 70 тыс. рублей и нажала на тревожную кнопку после ухода злоумышленника.

Полицейские разыскивают мужчину, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.tv