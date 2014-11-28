Житель Сестрорецка нашел любовь, а через день потерял ее в озере

Пара отправилась кататься на лодке, в какой-то момент она перевернулась.

Загадочная история произошла на днях с 35-летним жителем Сестрорецка. Он обратился в полицию с заявлением о пропаже возлюбленной, с которой познакомился накануне. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, 9 октября около двух часов ночи он познакомился возле вокзала в сквере у памятника Всеволоду Боброву с девушкой из Перми. Она представилась Екатериной. На следующий день они снова встретились, выпили и отправились кататься на лодке на озеро Разлив.

В какой-то момент лодка перевернулась. Пара решила добраться до берега самостоятельно. Когда мужчина доплыл, он потерял сознание. Очнувшись около 6 часов утра, он так и не обнаружил нигде свою новую знакомую. После случившегося мужчина отправился домой.

В настоящий момент девушку ищут. Ее телефон не отвечает.

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Фото: pexels.com