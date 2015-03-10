В Ленобласти третий день ищут пропавшую пенсионерку

Женщина ушла из дома в СНТ "Волна" Тосненского района и не вернулась.

В Ленинградской области пропала 77-летняя женщина, рассказали в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад". Ее местонахождение неизвестно с 1 сентября.

Пенсионерка ушла из дома в СНТ "Волна" Тосненского района и не вернулась. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Если вы знаете что-либо о пропавшей, позвоните инфоргам: +7 (921) 633-36-80 (Екатерина), +7 (921) 929-50-49 (Елена). Также можно набрать по номеру телефона ПСО: 8 (800) 505-45-47.

Ранее на Piter.TV: на Ладожском озере в Ленобласти во время катания на сапборде погиб мужчина. Тело пропавшего обнаружили рыбаки в районе острова Оборонный.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"