В Петербурге полицейские задержали злоумышленника после очередной попытки угона авто

В Петербурге правоохранители задержали автоугонщика после очередной попытки кражи машины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
В полиции имелась информация о том, что мужчина, передвигающийся на "Мерседесе" может быть профессиональным автовором. В связи с этим правоохранители Выборгского и Калининского районов установили наблюдение за иномаркой. Ранним утром 28-го мая 2020 злоумышленник попытался украсть "Хендай" на Суздальском проспекте, однако его задержали сотрудники полиции после погони.
Им оказался 42-летний неработающий петербуржец, который был ранее судим за кражи. В "Мерседес" обнаружили более десятка перчаток, 25 электронных устройств с логотипом "Хендай" и "Киа", 9 комплектов ключей.
Было установлено, что 21 мая мужчина также похитил иномарку за 1,9 млн рублей, но перепродать ее не успел.
Подозреваемого задержали, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности петербуржца и возможные соучастники.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге у сотрудника фонда содействия реформированию ЖКХ угнали машину за 2 млн рублей.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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