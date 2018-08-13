В Петербурге полицейские задержали злоумышленника после очередной попытки угона авто

Правоохранители задержали мужчину после погони.

В Петербурге правоохранители задержали автоугонщика после очередной попытки кражи машины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В полиции имелась информация о том, что мужчина, передвигающийся на "Мерседесе" может быть профессиональным автовором. В связи с этим правоохранители Выборгского и Калининского районов установили наблюдение за иномаркой. Ранним утром 28-го мая 2020 злоумышленник попытался украсть "Хендай" на Суздальском проспекте, однако его задержали сотрудники полиции после погони.

Им оказался 42-летний неработающий петербуржец, который был ранее судим за кражи. В "Мерседес" обнаружили более десятка перчаток, 25 электронных устройств с логотипом "Хендай" и "Киа", 9 комплектов ключей.

Было установлено, что 21 мая мужчина также похитил иномарку за 1,9 млн рублей, но перепродать ее не успел.

Подозреваемого задержали, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности петербуржца и возможные соучастники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге у сотрудника фонда содействия реформированию ЖКХ угнали машину за 2 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО