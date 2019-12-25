В Петербурге у сотрудника фонда содействия реформированию ЖКХ угнали Land Cruiser Prado

Сумма ущерба составила 2 млн рублей.

В четверг, 28 мая, в полицию Петербурга обратился советник контрольного департамента государственной корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ и заявил об угоне дорогой иномарки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Москвич приехал в гости к подруге жены, которая живет на Лиственной улице. Оттуда и угнали его черный автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado. Сумма ущерба составила 2 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщиков ищет полиция.

Ранее мы писали, что неизвестные угнали залоговый Land Rover на Фаворского.

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