Правоохранители задержали угонщика машины, который успел продать похищенное

Кража случилась на Васильевском острове. Там же и нашли похитителя.

Правоохранители задержали угонщика машины в Василеостровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 марта.

Днем 6 марта 29-летний мужчина похитил автомобиль Ниссан Террано на 26-ой линии Васильевского острова. Материальный ущерб составил 640 тысяч рублей.

Спустя почти неделю, 12 марта, оперативники задержали угонщика на Уральской улице возле дома 19. Злоумышленник сообщил, что за это время успел продать украденную машину, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Полицейские нашли проданный Ниссан Террано и изъяли его. По факту преступления возбуждено уголовное дело на основании ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Ломоносове задержали угонщика "КАМАЗа", продавшего чужую машину.

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