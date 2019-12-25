В Ломоносове задержали угонщика "КАМАЗа", продавшего чужую машину

Возбуждено уголовное дело о краже.

В минувший вторник, 9 марта, в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратился 34-летний неработающий местный житель. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, мужчина лишился своего "КАМАЗа": машина с 4 февраля стояла у дома №6А по Анинскому шоссе.

Грузовик стоимостью 225 тысяч рублей полиция не нашла, зато вычислила и задержала на улице Токарева в Ломоносове угонщика, им оказался 26-летний неработающий мужчина. Злоумышленник заявил, что он продал "КАМАЗ" малоизвестному человеку, а вырученные деньги уже потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы писали, что в Купчино неизвестный стрелял из автомобиля.

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