У молодого адвоката в Петербурге угнали Lexus за 8 млн рублей

На Тележной улице пропал автомобиль 33-летнего адвоката.

В пятницу, 21 мая, в полицию Центрального района обратился молодой адвокат из Петербурга. Мужчина рассказал правоохранителям, что у него украли автомобиль Lexus. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Автомобиль до момента кражи находился на улице Тележной возле дома № 13. Сумма ущерба составила около 8 млн рублей. По факту похищения возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у отца Виктора Цоя в день его рождения в Петербурге угнали машину.

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