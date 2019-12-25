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У молодого адвоката в Петербурге угнали Lexus за 8 млн рублей
Сегодня, 13:02
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mapero

У молодого адвоката в Петербурге угнали Lexus за 8 млн рублей

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На Тележной улице пропал автомобиль 33-летнего адвоката.

В пятницу, 21 мая, в полицию Центрального района обратился молодой адвокат из Петербурга. Мужчина рассказал правоохранителям, что у него украли автомобиль Lexus. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Автомобиль до момента кражи находился на улице Тележной возле дома № 13. Сумма ущерба составила около 8 млн рублей. По факту похищения возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у отца Виктора Цоя в день его рождения в Петербурге угнали машину.

Фото: pixabay

Теги: петербург, происшествия, угон машин
Категории: Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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