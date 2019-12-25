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У отца Виктора Цоя в день его рождения в Петербурге угнали машину
Сегодня, 9:46
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У отца Виктора Цоя в день его рождения в Петербурге угнали машину

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Утром 15-го мая Роберт Цой обнаружил, что машины нет на месте.

У отца Виктора Цоя угнали "Фольксваген" за 245 тыс. рублей. Накануне Роберт Максимович Цой обратился в полицию Калининского района. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Иномарка пропала с Гражданского проспекта с 1 часа ночи до 8 утра 15-го мая. В этот день отцу рок-звезды исполнилось 83 года. Мужчина уверен, что ключи не терял и никому не передавал. 

Синий "Фольксваген" был оборудован сигнализацией. Заявитель просит привлечь злоумышленника к уголовной ответственности. 

Фото: pixabay.com

Теги: похищение, роберт цой, угон
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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