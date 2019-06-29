Неизвестный угнал иномарку за миллион с Чарушинской улицы

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 5 июня в полицию поступил звонок от женщины 1969 года рождения, работающей старшим менеджером в одной из компаний Петербурга.

Она заявила, что от д. 10 по ул. Чарушинской, неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль Киа Спортейдж 2019 года выпуска. Стоимость иномарки 1045000 рублей. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Полиция разыскивает автоугонщика. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что рецидивист угнал в Петербурге иномарку для починки своей машины.

Фото: Pixabay