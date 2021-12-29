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В Петербурге пассажир избил таксиста и угнал его автомобиль
Сегодня, 9:41
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В Петербурге пассажир избил таксиста и угнал его автомобиль

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Инцидент произошел утром 8 января у дома на Варшавской улице.

В Московском районе Петербурга пассажир ударил таксиста, после чего угнал автомобиль и уехал в сторону площади Победы. Позже инспекторы ГИБДД нашли машину у дома на Краснопутиловской улице, сообщается в группе ВКонтакте "Дорожный инспектор". 

Инцидент произошел утром 8 января у дома на Варшавской улице. По словам таксиста, в автомобиле находился кошелек с 30 тысячами рублей. В итоге инспекторы увидели в машине кошелек, но без денег. Более того, продавщица близлежащего магазина рассказала, что к ней заходил  молодой человек, который сказал, что угнал авто. 

Ранее петербуржцы задержали таксиста, пытавшегося сбежать с места ДТП на Софийской.

Фото: Piter.TV

Теги: таксист, угон авто
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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