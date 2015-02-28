Таксист, стрелявший из травмата в пассажира, самостоятельно явился в отдел петербургской полиции

Стрелявший помещен в изолятор.

Полиция задержала таксиста, стрелявшего в пассажира из травматического пистолета в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 1 марта поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним самостоятельно обратился 35-летний петербуржец с ушибами и ссадинами, после оказания медпомощи мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.

На следующий день пострадавший обратился в полицию с заявлением, сообщив, что накануне у него произошёл конфликт с таксистом на EXEED LX, в результате которого водитель выстрелил в него из травматического пистолета и с места происшествия скрылся.

Полиция установила, что за рулем иномарки находился 31-летний петербуржец. Мужчина самостоятельно явился в отдел полиции. Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Стрелявший помещен в изолятор.

Ранее неизвестные обстреляли квартиру многоэтажки на улице Белышева.

Фото: Piter.tv