В центре Москвы полицейские по горячим следам раскрыли угон спорткара

Оперативники раскрыли дело за два часа.

В центре Москвы российские правоохранительные органы по горячим следам раскрыли угон спорткара, а затем вернули транспортное средство владельцу. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по городу. Установлено, что преступником является 21-летний уроженец Краснодара, который временно проживал в столице.

Проходя по улице Подворной мимо спортивного авто, молодой человек обратил внимание на то, что его двигатель запущен, а в салоне никого нет. пресс-служба МВД РФ

Хозяин иномарки ненадолго отлучился по делам, оставив ключи в салоне автомобиля. Этим и воспользовался угонщик. Он открыл незапертую дверь, сел в спорткар и отправился в поездку до Нового Арбата. На поиски злоумышленника у полиции ушло два часа с момента того, как хозяин пропавшей машины обратился за помощью. Подозреваемый в настоящее время признал вину и пояснил, что просто хотел прокатиться. В его отношении ведется расследование по части 1 статьи 166 УК РФ. Фигурант уголовного дела остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа