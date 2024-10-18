В Магадане раскрыли кражу со склада 800 килограммов лососевой икры

Ирина Волк раскрыла подробности преступления в регионе.

Порядка 800 килограммов лососевой икры было похищено преступниками из хранилища в Магаданской области. Однако российские правоохранительные органы раскрыли это преступление и задержали подозреваемых, подозреваемыми по уголовному делу стали двое сотрудников местного склада. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По предварительной информации от полиции, молодые люди в течение двух недель на погрузчике вывозили из хранилища емкости с деликатесом. Они маскировали товар за другими.

Похищенное переносилось в автомобиль одного из злоумышленников и увозили с территории предприятия для последующей перепродажи. Ущерб составил свыше 6,2 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Ведется расследование по части 4 статьи 158 УК РФ.

В СНТ неподалеку от Пулково выявили более 30 незаконных мигрантов.

Фото и видео: МВД Медиа