В Магадане раскрыли кражу со склада 800 килограммов лососевой икры

Порядка 800 килограммов лососевой икры было похищено преступниками из хранилища в Магаданской области. Однако российские правоохранительные органы раскрыли это преступление и задержали подозреваемых, подозреваемыми по уголовному делу стали двое сотрудников местного склада. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По предварительной информации от полиции, молодые люди в течение двух недель на погрузчике вывозили из хранилища емкости с деликатесом. Они маскировали товар за другими.
Похищенное переносилось в автомобиль одного из злоумышленников и увозили с территории предприятия для последующей перепродажи. Ущерб составил свыше 6,2 млн рублей.
пресс-служба МВД РФ по региону
Ведется расследование по части 4 статьи 158 УК РФ.
В СНТ неподалеку от Пулково выявили более 30 незаконных мигрантов.
Фото и видео: МВД Медиа
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