В СНТ неподалеку от Пулково выявили более 30 незаконных мигрантов

Они были доставлены в отделы полиции.

На территории Московского района Петербурга полицейские провели оперативно-профилактический рейд, направленный на проверку соблюдения законности пребывания на территории РФ иностранных граждан.

Как рассказали в пресс-службе МВД, проверка коснулась десятка садоводческих товариществ, расположенных в непосредственной близости от аэропорта "Пулково".

В общей сложности полицейскими было выявлено более 400 мигрантов. Было установлено, что большинство иностранцев находится на территории России легально. Тем не менее, у 35 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства. Они были доставлены в отделы полиции.

Иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, будет ждать выдворение за пределы России с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

Видео: МВД