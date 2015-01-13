Рейд по поиску нелегальных мигрантов и наркотиков пройдет в Московском районе

Для обращения граждан доступен номер телефона: 8- 812-573-46-50.

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти уведомляет граждан о том, что 17 октября 2024 года в Московском районе будут проходить межведомственные рейды.

Эти оперативно-профилактические мероприятия направлены на проверку соблюдения законности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Для обращения граждан доступен номер телефона: 8- 812-573-46-50.