В Петербурге задержан водитель угнанной "Лады"

Угонщик был пойман на 31-м километре автодороги "Гатчина — Ополье".

В Петербурге задержали пьяного водителя, который угнал "Ладу". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Погоня произошла 9 августа на 66-м километре федеральной трассы Р-23 "Псков". 34-летний житель поселка Калитино за рулем нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. Во время того, как сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить водителя, стало известно, что автомобиль находится в розыске. Угонщик был пойман на 31-м километре автодороги "Гатчина — Ополье".

Нарушителя еще в 2020 году лишили права управления транспортными средствами на 2 года, в 2021-м – дополнительно на 11 месяцев и 15 дней.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля без цели хищения).

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге клиент избил таксиста и угнал его автомобиль.

Фото: Piter.TV