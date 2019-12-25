В Петербурге клиент избил таксиста и угнал его автомобиль

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 40-летний мужчина, зарегистрированный в деревне Шпаньково Гатчинского района.

В Невском районе Петербурга клиент избил таксиста и угнал его автомобиль. Угонщика разыскивает полиция, стало известно Piter.tv.

Как рассказал 46-летний водитель такси, клиент во время поездки начал вести себя агрессивно, поэтому он принял решение высадить его у АЗС на Октябрьской набережной. Там клиент напал на таксиста, избил его и угнал Hyundai Solaris. Пострадавшего таксиста с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными гематомами и ушибами госпитализировали в больницу.

Уже 11 августа в 00:04 у дома 1 корпус 1 строение 4 по улице Крыленко был обнаружен угнанный автомобиль, ключи от машины отсутствовали.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 40-летний мужчина, зарегистрированный в деревне Шпаньково Гатчинского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV