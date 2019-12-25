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Пьяный хулиган стрелял из пистолета в воздух на Стачек
Сегодня, 12:45
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Пьяный хулиган стрелял из пистолета в воздух на Стачек

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Возбуждено уголовное дело.

В ночь на среду, 9 августа, в экстренные службы поступило сообщение, что у одного из домов по проспекту Стачек трое мужчин и женщина в состоянии алкогольного опьянения стреляют в воздух. Об этом стало известно Piter.TV.

По подозрению в совершенном преступлении по "горячим следам" задержан 34-летний неработающий 34-летний петребуржец, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят травматический пистолет. Установлено, что хулиган произвел из оружия не менее 7 выстрелов в воздух.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина похитил партнёра по бизнесу и вымогал 10 млн рублей на Маршала Блюхера.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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