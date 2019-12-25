Мужчина похитил партнёра по бизнесу и вымогал 10 млн рублей на Маршала Блюхера

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вымогатель объявлен в розыск.

Вечером во вторник, 8 августа, в экстренные службы обратился мужчина 1983 года заявив о том, что 33-летний бывший партнёр по бизнесу удерживает его в квартире дома по улице Маршала Блюхера с июня 2023 года, избивает и вымогает 10 млн. рублей долга. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники прибыли по указанному заявителем адресу и вскрыли замок двери при содействии сотрудников МЧС. По словам пострадавшего, ранее у него было совместное предприятие с похитителем, в которое они вложили денежные средства. Днём 8 августа вымогатель отвёл свою жертву к банкомату где заставил снять 145 тыс. рублей и передать ему, после чего отвел в указанную квартиру и закрыл. Обратившемуся в полицию мужчине диагностировали в больнице ушиб левой кисти и мягких тканей левого плеча, пароорбитальную гематому, закрытый перелом четвёртой пястной кости кисти, в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вымогатель объявлен в розыск.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти мужчина с пистолетом пообещал соседке, что не даст ей жить в садоводстве.

Фото: Piter.TV