В Ленобласти мужчина с пистолетом пообещал соседке, что не даст ей жить в садоводстве

В Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина угрожал женщине не только словесно, но и пистолетом. Решается вопрос о возбуждении дела.

В среду, 9 августа, в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Ленинградской области о том, что ее сосед угрожал и говорил, что не даст ей жить в садоводстве.

Как стало известно Piter.TV, мужчина несколько раз подъезжал к дому потерпевшей на своем автомобиле. Также он стрелял в воздух из пистолета и говорил, что не даст женщине жить в садоводстве.

В итоге буйного соседа задержали правоохранители. Сотрудники правопорядка осмотрели автомобиль и нашли в нем охолощенный пистолет.

Оружие было изъято, а с мужчины взято объяснение. Уточняется, что найденное оружие на подозреваемом не значится.

Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что в Янино подросток с помощью игрушечного пистолета пытался отобрать футболку у 16-летнего юноши.

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